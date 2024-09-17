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Енергоатом планує посилити співпрацю з французькою Framatome - Котін провів переговори
14:58 17.09.2024 |
В. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін провів перемовини з головним виконавчим директором французької компанії Framatome Бернаром Фонтана щодо подальшої співпраці.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом.
"Раніше Енергоатом і EDF підписали меморандум про співробітництво. На зустрічі у Відні керівники компаній домовились поглиблювати роботу у спільних проєктах та продовжити перемовини на технічному рівні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Енергоатом готовий посилювати співпрацю з EDF та її дочірніми компаніями, серед яких і Framatome, зокрема щодо обміну досвідом безпечної експлуатації АЕС та постачання компонентів ядерного палива для реакторів ВВЕР у Східній Європі. В Енергоатомі розраховують, що така співпраця може значно посилити енергетичну безпеку всього європейського регіону та надати новий поштовх розвитку європейській ядерній генерації.
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