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АНАЛІТИКА

Енергоатом планує посилити співпрацю з французькою Framatome - Котін провів переговори

 

В. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін провів перемовини з головним виконавчим директором французької компанії Framatome Бернаром Фонтана щодо подальшої співпраці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом.

"Раніше Енергоатом і EDF підписали меморандум про співробітництво. На зустрічі у Відні керівники компаній домовились поглиблювати роботу у спільних проєктах та продовжити перемовини на технічному рівні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Енергоатом готовий посилювати співпрацю з EDF та її дочірніми компаніями, серед яких і Framatome, зокрема щодо обміну досвідом безпечної експлуатації АЕС та постачання компонентів ядерного палива для реакторів ВВЕР у Східній Європі. В Енергоатомі розраховують, що така співпраця може значно посилити енергетичну безпеку всього європейського регіону та надати новий поштовх розвитку європейській ядерній генерації.
 

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