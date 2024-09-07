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Наглядова рада Енергоатома уже проводила збори - Галущенко
23:07 06.09.2024 |
Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" уже проводила збори та є правомочною.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики Герман Галущенко, передає Укрінформ.
"Вона (наглядова рада - ред.) збиралася, є відкрите засідання", - сказав Галущенко.
За його інформацією, зараз відбувається фіналізація контрактів і наглядова рада Енергоатома є правомочною.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 22 червня затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом». Незалежними членами наглядової ради стали Тімоті Джон Стоун, Майкл Елліот Кірст, Ярек Неверович.
За поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет погодив Віталія Петрука і Тимофія Милованова як представників держави.
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