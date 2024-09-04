Укрексімбанк закриває представництва у Великій Британії та США

Державний Укрексімбанк закриває свої філії у Лондоні (Велика Британія) та Нью-Йорку (США). Про це йдеться у відомості про рішення емітента в системі розкриття Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Причиною такого рішення вказана оптимізація операційних витрат банку.

Згідно з даними Нацбанку, станом на 1 липня 2024 року Укрексімбанк посідав третє місце за загальними активами (287,18 млрд грн) серед 62 банків країни. Чистий прибуток фінустанови за 2023 рік становив 3,25 млрд грн.

Укрексімбанк відкрив філію у Лондоні у 2016 році, а в Нью-Йорку - у 2005 році.