Фінансові новини
- |
- 04.09.24
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укрексімбанк закриває представництва у Великій Британії та США
12:05 04.09.2024 |
Державний Укрексімбанк закриває свої філії у Лондоні (Велика Британія) та Нью-Йорку (США). Про це йдеться у відомості про рішення емітента в системі розкриття Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Причиною такого рішення вказана оптимізація операційних витрат банку.
Згідно з даними Нацбанку, станом на 1 липня 2024 року Укрексімбанк посідав третє місце за загальними активами (287,18 млрд грн) серед 62 банків країни. Чистий прибуток фінустанови за 2023 рік становив 3,25 млрд грн.
Укрексімбанк відкрив філію у Лондоні у 2016 році, а в Нью-Йорку - у 2005 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Ірландія уклали безпекову угоду
|Одне з найбільших списань боргу: Україна завершила реструктуризацію євробондів, держборг скоротився на $9 мільярдів
|Чому Рада провалила звільнення Верещук та Коваля: що кажуть нардепи
|Рада звільнила міністра юстиції Малюську
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|МАГАТЕ надасть технічну підтримку в рамках добудови блоків на Хмельницькій АЕС, - Міненерго
|ПриватБанк виграв апеляцію проти феросплавного заводу Коломойського
|Укрексімбанк закриває представництва у Великій Британії та США
|Укрзалізниця вийшла на 700 млн грн збитків на місяць. Буде збитковою за підсумками року
|Що не так зі звільненням керівника "Укренерго" Кудрицького?
|Два незалежних члени НР «Укренерго» подали заяви про складання повноважень - заява
Бізнес
|Volkswagen планує закрити заводи у Німеччині вперше за 87 років
|Продажі електромобілів у Норвегії досягли рекордних 94% ринку
|Організатор Grammy каже, що в музичній індустрії хвилюються через використання ШІ
|Витік деталей нового процесора Snapdragon X Plus: доступні ноутбуки на базі чіпсета Qualcomm з'являться у 2025 році
|Північнокорейські хакери використовували вразливість у Chrome для крадіжки криптовалют
|Бразилія заборонила X / Twitter та штрафуватиме на $8900 в день за доступ через VPN - Apple та Google зобов'язані видалити застосунок
|Бразилія заморожує рахунки Starlink: X готується до закриття у країні