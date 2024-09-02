Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Голова правління ПриватБанку Бьош достроково полишить фінустанову 1 листопада - наглядова рада

 

Наглядова рада ПриватБанку 29 серпня вирішила достроково звільнити главу правління фінустанови Герхарда Бьоша і розірвати з ним трудовий контракт 1 листопада, який буде його останнім робочим днем у банку.

"Підстава такого рішення: пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП України", - йдеться в повідомленні банку в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зазначений пункт передбачає звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з припиненням повноважень посадових осіб.

Бьош очолює правління ПриватБанку з 10 червня 2021 року. Наприкінці червня цього року банк повідомив, що Бьош залишить його, і наглядова рада вже почала процес відбору нового голови правління.

"«Пан Бьош продовжуватиме виконувати свої обов'язки повною мірою до плавного переходу управління та лідерства в правлінні", - зазначили тоді у пресслужбі.

Наголошувалося, що наглядова рада вдячна Бьошу за неймовірну самовідданість і стійкість та досягнення надзвичайних результатів у бізнесі в дуже нестабільному та складному середовищі.

Бьош має майже 40 досвіду в банківській сфері. Його кар'єра розпочалася 1986 року, в Австрії, в ролі економічного дослідника, після чого продовжив свою діяльність у банківському секторі на посадах у керівництві відділів казначейства, комерційного банкінгу та торгівлі.

Протягом 2004-2006 років він очолював глобальний відділ казначейства та ринків у Raiffeisen Zentralbank, потім 2006 року прийшов на український ринок як заступник голови правління Райффайзен Банку, а вже 2010 року він отримав посаду першого заступника голови.

Згідно з даними Національного банку України (НБУ), станом на 1 липня 2024 року ПриватБанк посідав перше місце (895,87 млрд грн) за загальними активами серед 62 банків країни. Чистий прибуток фінустанови за 2023 рік становив 37,8 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0976
  0,0384
 0,09
EUR
 1
 45,4622
  0,0396
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7838  0,09 0,21 41,3946  0,05 0,12
EUR 45,1458  0,21 0,47 45,9396  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0750  0,02 0,05 41,0900  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес