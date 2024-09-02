Голова правління ПриватБанку Бьош достроково полишить фінустанову 1 листопада - наглядова рада

Наглядова рада ПриватБанку 29 серпня вирішила достроково звільнити главу правління фінустанови Герхарда Бьоша і розірвати з ним трудовий контракт 1 листопада, який буде його останнім робочим днем у банку.

"Підстава такого рішення: пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП України", - йдеться в повідомленні банку в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зазначений пункт передбачає звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з припиненням повноважень посадових осіб.

Бьош очолює правління ПриватБанку з 10 червня 2021 року. Наприкінці червня цього року банк повідомив, що Бьош залишить його, і наглядова рада вже почала процес відбору нового голови правління.

"«Пан Бьош продовжуватиме виконувати свої обов'язки повною мірою до плавного переходу управління та лідерства в правлінні", - зазначили тоді у пресслужбі.

Наголошувалося, що наглядова рада вдячна Бьошу за неймовірну самовідданість і стійкість та досягнення надзвичайних результатів у бізнесі в дуже нестабільному та складному середовищі.

Бьош має майже 40 досвіду в банківській сфері. Його кар'єра розпочалася 1986 року, в Австрії, в ролі економічного дослідника, після чого продовжив свою діяльність у банківському секторі на посадах у керівництві відділів казначейства, комерційного банкінгу та торгівлі.

Протягом 2004-2006 років він очолював глобальний відділ казначейства та ринків у Raiffeisen Zentralbank, потім 2006 року прийшов на український ринок як заступник голови правління Райффайзен Банку, а вже 2010 року він отримав посаду першого заступника голови.

Згідно з даними Національного банку України (НБУ), станом на 1 липня 2024 року ПриватБанк посідав перше місце (895,87 млрд грн) за загальними активами серед 62 банків країни. Чистий прибуток фінустанови за 2023 рік становив 37,8 млрд грн.