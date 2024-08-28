«Енергоатом» отримав землю під будівництво Чигиринської АЕС

Депутати Чигиринської міської ради надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування НАЕК "Енергоатом", повідомила компанія в телеграм-каналі.

Йдеться про передачу оператору АЕС України земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в селищі Орбіта Черкаської області, де планується побудувати чотири блоки за технологією AP1000.

"Енергоатом" має намір відродити Орбіту, зробивши її одним з найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією в повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави", - зазначив голова НАЕК Петро Котін.

Як повідомлялося, майданчик під будівництво електростанції в цьому районі Черкаської області було підготовлено в 60-х роках минулого століття, а рішення побудувати там АЕС було ухвалено в середині 80-х років, але так і не було реалізовано.

Відповідно до Енергетичної стратегії до 2050 року "Енергоатом" планує побудувати на майданчику Хмельницької АЕС блоки №3-4 за технологією ВВЕР-1000 і №5-6 за технологією AP1000.

У вересні 2021 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. У червні 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які споруджують за технологією AP1000 в Україні, з п'яти до дев'яти одиниць і про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.

У липні 2022 року компанії уклали контракт на розроблення оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на майданчику Хмельницької АЕС.

У грудні 2023 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного енергоблока за технологією AP1000.