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«Укргазвидобування» запустило нову потужну свердловину на старому газовому родовищі
14:07 22.08.2024 |
ПАТ "Укргазвидобування" запустило свердловину із дебітом 107 тис. куб. м газу на добу.
Нова свердловина - оціночно-експлуатаційна, глибиною 3715 метрів, повідомляють у пресслужбі компанії.
Свердловина пробурена Шебелинським відділенням бурових робіт на старому газоконденсатному родовищі, яке розробляється з 1978 року. Попри це, родовище має значні залишкові запаси - понад 900 млн куб. м блакитного палива, зазначають в "Укргазвидобуванні".
"На цій свердловині досягли високого дебіту завдяки проведеним заходам з інтенсифікації, зокрема виконано три стадії гідравлічного розриву пластів. Освоєння свердловини виконали за допомогою койлтюбінгової установки", - прокоментував т.в.о. очільника "Укргазвидобування" Сергій Лагно.
Як повідомлялося, наприкінці липня "Укргазвидобування" запустило в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину з дебітом 274 тис. кубометрів газу на добу. При чому плановий вибій свердловини розташований безпосередньо під населеним пунктом.
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