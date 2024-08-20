Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін передав акції колишніх облгазів в управління Чорноморнафтогазу

 

Кабінет міністрів погодив передання активів 22 газорозподільних підприємств, які входили до "Регіональної газової компанії", в управління АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз", власником якого є АТ "НАК "Нафтогаз України". Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Чорноморнафтогазу, Міненерго та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, доручили вжити дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Мельничук зауважив, що йдеться про активи, на які ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 28.06.2024 у справі №757/29029/24-к було накладено арешт у кримінальному провадженні №62021000000000160.

В ухвалі суду зазначено, що арешт накладено на акції таких підприємств: АТ "Вінницягаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Сумигаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Черкасигаз", АТ "Волиньгаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Запоріжгаз", АТ "Рівнегаз", АТ "Тисменицягаз", АТ "Чернівцігаз", АТ "Чернігівгаз" та АТ "Луганськгаз".

Власниками цих пакетів акцій є кіпрські компанії Solvotore enterprises limited, Olubera ventures limited, Pesnero investments limited, Matheron limited, Sagacity limited, Humgate holdings limited, Tanter holdings limited, Eriswell trading limited, Sodeman limited, Centragas holding limited, а також ТОВ "Транзит-інвест", ПрАТ "Газтек", ТОВ "Омега-капітал", ТОВ "Ласфано Україна".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3459
  0,0432
 0,10
EUR
 1
 45,8195
  0,2110
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0423  0,10 0,25 41,6465  0,12 0,28
EUR 45,3038  0,26 0,58 46,0550  0,26 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,05 0,13 41,3633  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес