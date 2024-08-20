Кабмін передав акції колишніх облгазів в управління Чорноморнафтогазу

Кабінет міністрів погодив передання активів 22 газорозподільних підприємств, які входили до "Регіональної газової компанії", в управління АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз", власником якого є АТ "НАК "Нафтогаз України". Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Чорноморнафтогазу, Міненерго та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, доручили вжити дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Мельничук зауважив, що йдеться про активи, на які ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 28.06.2024 у справі №757/29029/24-к було накладено арешт у кримінальному провадженні №62021000000000160.

В ухвалі суду зазначено, що арешт накладено на акції таких підприємств: АТ "Вінницягаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Сумигаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Черкасигаз", АТ "Волиньгаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Запоріжгаз", АТ "Рівнегаз", АТ "Тисменицягаз", АТ "Чернівцігаз", АТ "Чернігівгаз" та АТ "Луганськгаз".

Власниками цих пакетів акцій є кіпрські компанії Solvotore enterprises limited, Olubera ventures limited, Pesnero investments limited, Matheron limited, Sagacity limited, Humgate holdings limited, Tanter holdings limited, Eriswell trading limited, Sodeman limited, Centragas holding limited, а також ТОВ "Транзит-інвест", ПрАТ "Газтек", ТОВ "Омега-капітал", ТОВ "Ласфано Україна".