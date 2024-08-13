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АНАЛІТИКА

Novus оцінив окупність сонячних панелей на дахах супермаркетів у 2,5 роки

 

Вартість встановлення сонячних електростанцій на дахах супермаркетів Novus має окупитись протягом 2,5 років. Такі підрахунки в інтерв'ю LIGA.net озвучив заступник гендиректора з управління активами Novus Дайнюс Туменас.

За його словами, коли у 2023 році запускався пілотний проєкт - оснащення сонячними панелями супермаркету у Нових Петрівцях, що під Києвом, - у компанії розраховували на вартість 1 кВт у п'ять гривень. За таких умов окупність проєкту становила 4,5-5 роки.

"Тепер, коли ми подивились на ситуацію цього року, висновки змінилися. Електроенергія з мережі подорожчала до 7-8 гривень. Під час великих відключень магазини працювали на дизельних генераторах, і вартість 1 кВт виробленої ними електроенергії становила 18-20 гривень. За таких умов сонячні станції у нас окупляться за 2,5 роки", - пояснює заступник гендиректора.

Загалом у програму енергоефективності Novus вже інвестував понад 70 млн грн. Для реалізації подальших планів потрібно ще $15 млн.

"Цього року закінчуємо оснащення сонячними панелями нашого великого логістичного центру та інших магазинів. Додатково запустили проєкт на 3 МВт на 30 магазинах. Для встановлення СЕС вже підготовлені проєкти, закуповуємо обладнання. Також запустили ще два пілотні проєкти на двох великих об'єктах - у логістичному центрі та магазині на Здолбунівській у Києві. Це встановлення газових генераторів. І додатково шукаємо альтернативу, як цього року оснастити ще два об'єкти з накопичувачами. Йдеться про магазини в центрі Києва", - зазначає Дайнюс Туменас.

Крім цього у супермаркетах встановлюють BMS - комп'ютерну систему управління, яка контролює та моніторить механічне та електричне обладнання будівлі. Система допомагає краще управляти будівлею і менше витрачати на електроенергію.

"Додатково встановлюємо накопичувачі, які дадуть нам можливість відпрацювати проміжки в перемиканні від мережі на дизель-генератор, щоб магазин взагалі не зупинявся, а покупці нічого не помітили", - каже заступник гендиректора.
 

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