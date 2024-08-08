Фінансові новини
- |
- 08.08.24
- |
- 14:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Енергоатом може отримати захист від примусового стягнення боргу
13:50 08.08.2024 |
З серпня 2024 року НАЕК "Енергоатом" може позбавитися обов'язку здійснювати розрахунки зі своїми кредиторами до закінчення воєнного стану. Про це свідчить наказ Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, опублікований колишньою членкинею колегії Державної інспекції ядерного регулювання Ольгою Кошарною.
Інформацію також підтвердив співрозмовник Forbes Ukraine в Мінстратегпромі.
Згідно з наказом, Енергоатом включили до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану, оскільки від НАЕК залежить частина оборонних контрактів.
Фото: Ольга Кошарна
Кошарна вважає, що таке рішення стане "нічим іншим, як узаконенням корупції", але співрозмовник Forbes каже інше. "Це не дозвіл не платити борги, а мораторій на банкрутство важливих для ВПК підприємств", - сказав він.
Наразі невідомо, чи підписаний наказ та скільки часу потрібно для того, аби він вступив у дію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський подав законопроект про множинне громадянство
|Держдеп США: Україна сама ухвалює рішення, як вести свої операції, політика США щодо застосування зброї не порушується
|Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізацію ще на 3 місяці
|Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Суд відмовився скасувати арешт «Укрнафтобуріння» після поновлення ліцензії на видобуток газу
|Енергоатом може отримати захист від примусового стягнення боргу
|Держгеонадра виконала рішення суду: Укрнафтобурінню повернули ліцензію
|«Енергоатом» виведе в ремонт ще два енергоблоки, до листопада їх повернуть в мережу, – Котін
|Укргазбанк змінив бренд і логотип
|В «Укрнафті» сформували наглядову раду
Бізнес
|«Я хотів миру, але це війна». Маск подає до суду на рекламодавців, які залишили X/Twitter — торік він привселюдно їх послав
|Блокувальники реклами в Chrome не працюватимуть — користувачі uBlock вже отримали попередження
|США можуть обмежити продаж програмного забезпечення для китайських автомобілів, - Bloomberg
|Gmail на Android буде переписувати, підсумовувати та знаходити ваші листи за допомогою штучного інтелекту
|Техногіганти Китаю почали скуповувати чипи Samsung в очікуванні американських обмежень
|Snapdragon 8 Gen 4 вперше з'являється в Geekbench: перевершує A17 Pro в багатоядерному тесті
|«Дамо людям суперздібності»: Ілон Маск розповів про надшвидких кіборгів з чипами Neuralink за 10-15 років