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АНАЛІТИКА

Енергоатом може отримати захист від примусового стягнення боргу

 

З серпня 2024 року НАЕК "Енергоатом" може позбавитися обов'язку здійснювати розрахунки зі своїми кредиторами до закінчення воєнного стану. Про це свідчить наказ Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, опублікований колишньою членкинею колегії Державної інспекції ядерного регулювання Ольгою Кошарною.

Інформацію також підтвердив співрозмовник Forbes Ukraine в Мінстратегпромі.

Згідно з наказом, Енергоатом включили до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану, оскільки від НАЕК залежить частина оборонних контрактів.

Фото: Ольга Кошарна

Кошарна вважає, що таке рішення стане "нічим іншим, як узаконенням корупції", але співрозмовник Forbes каже інше. "Це не дозвіл не платити борги, а мораторій на банкрутство важливих для ВПК підприємств", - сказав він.

Наразі невідомо, чи підписаний наказ та скільки часу потрібно для того, аби він вступив у дію.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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