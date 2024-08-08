Енергоатом може отримати захист від примусового стягнення боргу

З серпня 2024 року НАЕК "Енергоатом" може позбавитися обов'язку здійснювати розрахунки зі своїми кредиторами до закінчення воєнного стану. Про це свідчить наказ Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, опублікований колишньою членкинею колегії Державної інспекції ядерного регулювання Ольгою Кошарною.

Інформацію також підтвердив співрозмовник Forbes Ukraine в Мінстратегпромі.

Згідно з наказом, Енергоатом включили до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану, оскільки від НАЕК залежить частина оборонних контрактів.

Фото: Ольга Кошарна

Кошарна вважає, що таке рішення стане "нічим іншим, як узаконенням корупції", але співрозмовник Forbes каже інше. "Це не дозвіл не платити борги, а мораторій на банкрутство важливих для ВПК підприємств", - сказав він.

Наразі невідомо, чи підписаний наказ та скільки часу потрібно для того, аби він вступив у дію.