«Енергоатом» виведе в ремонт ще два енергоблоки, до листопада їх повернуть в мережу, – Котін

НАЕК "Енергоатом" цього року має здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних станцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону, повідомив в.о. голови правління компанії Петро Котін.

"Нам залишилося ще два енергоблоки відремонтувати цього року, які будуть в енергосистемі до листопада, і ми працюватимемо в ОЗП усіма дев'ятьма блоками, як і анонсували раніше", - сказав Котін на пресконференції під час відвідин однієї з АЕС у середу, відповідаючи на запитання "Енергореформи".

Також він зазначив, що компанії вдалося скоротити тривалість ремонтів більше, ніж на 40 днів, щоб швидше повернути блоки в мережу.

"Енергоатом" після російської окупації Запорізької АЕС має у своєму розпорядженні три АЕС - Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську загальною потужністю 9 енергоблоків 7,8 ГВт.

У компанії зазначили, що ремонт ще одного з них, окрім зазначених двох, ймовірно, буде перенесено вже на наступний рік.

