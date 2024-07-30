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В Україні запустили нову газову свердловину. Її пробурили під населеним пунктом
09:42 30.07.2024 |
АТ "Укргазвидобування" (частина Групи Нафтогаз) запустило в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину з дебітом 274 тис. кубометрів газу на добу.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що плановий вибій свердловини розташований безпосередньо під населеним пунктом.
За словами очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова, запуск нової свердловини збільшив добовий видобуток газу на родовищі на 17%.
"На черзі наступна свердловина, яку буде введено в експлуатацію вже в серпні цього року. Дякую всій команді Укргазвидобування за ефективну роботу", - зауважив він.
Як наголосили в пресслужбі, пробурити свердловину під населеним пунктом вдалося завдяки сучасному буровому обладнанню, передовим технологіям та майстерності фахівців Укрбургазу.
Свердловину пробурили за чотири місяці з відходом вибою понад 1300 метрів.
"Спеціалісти Укргазпромгеофізики за умов великого кута стовбуру свердловини виконали складні каротажні роботи й визначили глибину залягання газоносних пластів", - зазначив т.в.о. очільника "Укргазвидобування" Сергій Лагно.
Загалом за перше півріччя 2024 року компанія пробурила 50 свердловин, з яких ввели в експлуатацію - 41.
Як повідомлялося, у першому півріччі 2024 року компанія "Укргазвидобування" видобула 6 913 млн кубометрів товарного газу, що на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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