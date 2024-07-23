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АНАЛІТИКА

Енергоатом домовився про кредит на 10 млрд грн для закупівлі збагаченого урану для АЕС

 

Енергоатом 17 липня уклав кредитну угоду з консорціумом міжнародних Deutsche Bank та Barclays Bank на суму 181 млн фунтів стерлінгів (майже 10 млрд грн за чинним курсом). Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Кредит надається на п'ять років під гарантію уряду Великої Британії (через експортне кредитне агентство UKEF).

Гроші підуть на закупівлю ядерних матеріалів за контрактом із британською компанією Urenco.

Після відмови від російського ядерного палива єдиним постачальником паливних збірок для українських атомних електростанцій стала компанія Westinghouse Electric Sweden. Постачальником збагаченого урану, що використовується для виробництва палива Westinghouse, є Urenco.

Urenco Group займається збагаченням урану (за технологією газових центрифуг) для використання його як палива на АЕС. Компанія володіє потужностями зі збагачення урану в Німеччині, Нідерландах, Великій Британії та США.

У листопаді 2023 року Енергоатом підписав з Urenco Enrichment Company контракт на постачання збагаченого та природного гексафториду урану (UF6) у 2026-2035 роках з можливістю пролонгації до 2043 року.

Гексафторид урану - це хімічна сполука урану, яка використовується як вихідний матеріал під час виробництва палива для ядерних реакторів.

"Продовження довгострокового співробітництва з британськими партнерами у цьому питанні не тільки посилює нашу енергетичну незалежність, але й має важливе значення для майбутнього розвитку ядерної галузі на глобальному рівні", - сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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