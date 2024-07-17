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«Енергоатом» достроково підключив до мережі блок АЕС 1000 МВт після планового ремонту
11:59 17.07.2024 |
"Енергоатом достроково підключила до мережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива та планового ремонту обладнання, повідомила компанія.
"Завдяки оперативним діям українських атомників повернення енергоблока у штатний режим значно посилить вітчизняну енергомережу", - ідеться в її повідомленні в телеграм-каналі в середу вранці.
Там уточнили, що решта енергоблоків компанії, розташовані на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.
Як повідомлялося, "Енергоатом" пояснював, що після підключення енергоблока до мережі після ремонту потрібен певний час на набір потужності.
Україна після окупації Росією Запорізької АЕС має у своєму розпорядженні дев'ять атомних енергоблоків загальною потужністю 7,8 тис. МВт на Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС.
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