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АНАЛІТИКА

«Енергоатом» достроково підключив до мережі блок АЕС 1000 МВт після планового ремонту

 

"Енергоатом достроково підключила до мережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива та планового ремонту обладнання, повідомила компанія.

"Завдяки оперативним діям українських атомників повернення енергоблока у штатний режим значно посилить вітчизняну енергомережу", - ідеться в її повідомленні в телеграм-каналі в середу вранці.

Там уточнили, що решта енергоблоків компанії, розташовані на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

Як повідомлялося, "Енергоатом" пояснював, що після підключення енергоблока до мережі після ремонту потрібен певний час на набір потужності.

Україна після окупації Росією Запорізької АЕС має у своєму розпорядженні дев'ять атомних енергоблоків загальною потужністю 7,8 тис. МВт на Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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