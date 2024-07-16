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Укргазвидобування оновило рекорд із видобутку газу за пів року
14:23 16.07.2024 |
АТ "Укргазвидобування" повідомило про черговий рекорд із видобутку газу. За перше півріччя компанія видобула 6913 млн кубометрів товарного газу. Це на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період торік.
"В Укргазвидобуванні ввели в експлуатацію 41 нових свердловин, з яких 14 високодебітні. Так, наприклад, добовий дебіт однієї з останніх перевищує 400 000 куб. м. Це дуже гарні результати", - прокоментував т.в.о. гендиректора компанії Сергій Лагно.
Він додав, що за пів року Укргазвидобуванню вдалося пробурити 165 864 м проходки, що на 9117 м перевищує торішній показник за цей період.
"У нас також гарні показники з видобутку газу і на старих модернізованих свердловинах", - зазначив Лагно.
За перші шість місяців 2024 року АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" видобули 7,3 млрд кубометрів товарного газу, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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