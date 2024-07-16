Укргазвидобування оновило рекорд із видобутку газу за пів року

АТ "Укргазвидобування" повідомило про черговий рекорд із видобутку газу. За перше півріччя компанія видобула 6913 млн кубометрів товарного газу. Це на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період торік.

"В Укргазвидобуванні ввели в експлуатацію 41 нових свердловин, з яких 14 високодебітні. Так, наприклад, добовий дебіт однієї з останніх перевищує 400 000 куб. м. Це дуже гарні результати", - прокоментував т.в.о. гендиректора компанії Сергій Лагно.

Він додав, що за пів року Укргазвидобуванню вдалося пробурити 165 864 м проходки, що на 9117 м перевищує торішній показник за цей період.

"У нас також гарні показники з видобутку газу і на старих модернізованих свердловинах", - зазначив Лагно.

За перші шість місяців 2024 року АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" видобули 7,3 млрд кубометрів товарного газу, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.