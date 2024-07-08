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АНАЛІТИКА

Нацбанк оштрафував «Юнекс Банк» Фіали та сервіси мікрокредитів Moneyveo і «Швидко Гроші»

 

Національний банк України у червні 2024 року застосував заходи впливу до двох банків та дев'яти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, АТ "Юнекс Банк" (належить інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіали) оштрафовано на 3,86 млн грн, фінустанова також отримала письмове попередження, повідомляє пресслужба регулятора.

АТ "Європейський промисловий банк" (належить родині Орлових) оштрафовано на 51 тис. грн, він також отримав письмове застереження.

Крім того, Нацбанк оштрафував за порушення вимог до фінансового моніторингу низку фінансових компаній:

* ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (сервіс мікрокредитів Moneyveo) - на 13 мільйонів гривень;
* ТОВ "Споживчий центр" (сервіс мікрокредитів "Швидко Гроші") - на 6,21 млн грн;
* ТОВ "ФК "ЕВО" (сервіс RozetkaPay) - на 255 тис. грн;
* ТОВ "ІФГ" та ТОВ "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" - на 51 тис. грн кожне.

Крім того, ТОВ "Консалт солюшенс", ТОВ "ІЛК "Веріда Україна", ТОВ "ФКУ "Поділля-кредит" та ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" отримали письмові застереження.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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