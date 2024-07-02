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АНАЛІТИКА

Уряд планує приватизацію «Сенс банку» та «Укргазбанку»

 

Україна планує продаж двох системно важливих банків - "Сенс банку" та "Укргазбанку". Міжнародно визнаного фінансового радника плануть призначити до вересня 2024 року.

Про це йдеться у меморандумі МВФ.

"Ми готуємо до продажу два системні державні банки - "Сенс Банк" та "Укргазбанк".

Ми плануємо призначити міжнародно визнаного фінансового радника до кінця вересня 2024 року за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями", - йдеться у меморандумі.

Україна також готує до розгляду законопроєкт про приватизацію державних банків у консультації з МФО. Його направлять на розгляд парламенту до кінця вересня 2024 року.

Окрім цього, Україна зобовʼязується не збільшувати державну частку у банківському секторі країни, окрім випадків, які стосуються фінансової стабільності та національної безпеки, але після консультації з МВФ.

"Наші (державні - ЕП) рішення будуть узгоджуватися з загальною стратегією щодо зменшення державної власності в банківському секторі. Будь-яке рішення, яке може призвести до збільшення державної власності в банківському секторі, ухвалюватиметься після консультацій з персоналом МВФ і буде суворо обмежене питаннями, пов'язаними зі збереженням фінансової стабільності та рішеннями з питань національної безпеки в період дії воєнного стану", - йдеться у одному з розділів меморандуму.
За матеріалами: Економічна правда
 

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