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АНАЛІТИКА

Укргазвидобування змінило керівника

 

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування" Сергія Лагно замість Олега Толмачова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група Нафтогаз.

"Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» змінила тимчасово виконуючого обов'язки керівника АТ «Укргазвидобування». Ним став головний інженер компанії Сергій Лагно", - йдеться у повідомленні.

До цього Лагно займав в Укргазвидобуванні посаду головного інженера. До його обов'язків належить управління технічними підрозділами компанії, зокрема напрямками наземної інфраструктури, диспетчеризації виробництва, метрології, автоматики.

Загалом новий керівник Укргазвидобування має майже 20 років досвіду роботи у видобуванні вуглеводнів. Обіймав посади оператора з видобування нафти й газу, старшого інженера-технолога, начальника виробничо-диспетчерського відділу в ГПУ «Полтавагазвидобування».

"Він ізсередини знає процеси видобування газу і розуміє всі виклики, які зараз стоять перед компанією. Впевнений, що це призначення тільки підсилить підприємство", - прокоментував голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Як повідомлялося, АТ "Укргазвидобування" у січні - травні перерахувало до зведеного бюджету 9,85 млрд грн рентної плати.
 

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