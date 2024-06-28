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АНАЛІТИКА

Національний банк відкликав банківську ліцензію найменшого банку України - Альпарі Банку

 

Про це повідомив регулятор на своєму сайті.

Таке рішення ухвалило правління НБУ в четвер, 27 червня, на підставі клопотання, поданого Альпарі Банком.

Єдиний акціонер АТ "Альпарі Банк" Бахтарі Хедаятоллах ще 12 грудня 2023 року ухвалив рішення про припинення банківської діяльності зі збереженням юридичної особи, а з 14 травня банк більше не працює.

Це дев'ятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

Альпарі Банк - це найменший банк країни із чистими активами в 193,4 млн грн (0,0066% активів системи) станом на 1 січня 2024 року. Майже всі кошти були вкладені в депсертифікати НБУ - 160,2 млн грн. 100% акцій банку належать громадянину України Бахтарі Хедаятоллаху, який проживає в ОАЕ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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