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АНАЛІТИКА

Нацбанк вимагає від поляків продати «Ідея Банк». Ним зацікавилися Тігіпко, Ахметов та «Нова Пошта», – ЗМІ

 

Польський акціонер "Ідея Банку" Getin Holding має продати банк до кінця жовтня на вимогу Національного банку. На банк претендують група ТАС Сергія Тігіпка, ПУМБ Ріната Ахметова та "Новій пошта" Вячеслава Клімова і Володимира Поперешнюка.

Про це пише український Forbes.

Зазначається, що це може стати першою угодою з продажу банку на українському ринку від початку вторгнення РФ.

Двоє фінансистів розповіли Forbes про інтерес Тігіпка. Сам бізнесмен підтвердив цей інтерес, але вказав, що говорити про деталі зарано.

Про зацікавленість банку ПУМБ виданню розповіли двоє топпосадовців фінансово-економічного блоку у владі. Про інтерес "Нової пошти" розказали ще троє топпосадовців.

І в ПУМБ, і в "Новій пошті", і в самому "Ідея Банку" відмовились від коментарів. У Нацбанку заявили, що поки не отримували документів від потенційних інвесторів.

"Ідея Банк" може коштувати від майже $20 млн до близько $39 млн.

Продаж Ідея Банку

Як повідомлялося, польська Getin Holding S.A. вже кілька років намагається продати "Ідея Банк" в Україні.

У 2022 році після розірвання угоди з банком ПУМБ Ріната Ахметова договору купівлі-продажу 100% акцій "Ідея Банку" у лютому польська компанія відмовилася від планів продажу цього свого українського дочірнього банку в умовах військової агресії РФ проти України.

За підсумками першого півріччя 2023 року Getin Holding оцінювала збитки від знецінення українських активів (крім банку до них належить київська фінкомпанія ТОВ "Нью Фінанс Сервіс") на суму 230,58 млн польських злотих (близько $48,5 млн).

"Ідея Банк" (раніше - "Плюс Банк") заснований у 1989 році. Єдиним акціонером "Ідея Банку" була польська фінансова група Getin Holding S.A., яка шукала покупця на свій український актив понад три роки.

Нагадаємо, на початку січня 2021 року влада Польщі провела примусову реструктуризацію польського банку Idea Bank S.A, який належить Getin Holding. у зв'язку з недостатністю капіталу, передавши фінустанову другому за величиною банку країни Bank Pekao S.A.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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