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АНАЛІТИКА

Carlsberg відкрив в Україні крафтову броварню

 

Компанія Carlsberg Ukraine у травні відкрила у Львові крафтову броварню під назвою KLEПКА. Генеральний директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакін розказав LIGA.net, що у компанії поки що тільки розбираються, як працювати в цьому напрямку.

"Для нас це експеримент, щось нове. Ми розглядаємо різні напрямки. Ми робимо крафтове пиво, але з експертизою великої пивоварні, яка має досвід. Там працює наш пивовар, який розробляє рецепти для мініброварні. Сьогодні ми бачимо, що вона себе окупає і має дуже гарні відгуки від наших клієнтів", - сказав Хайдахін.

У броварні варять чотири сорти пива: weizen (пшеничне пиво), golden ale (золотий ель), milk stout (молочний стаут), ipa (індійський пейл-ель). Загальний обсяг - 2000 дал на місяць. У пляшки пиво не розливають, його можна спробувати або у самій броварні, або у крафтових барах Львова.

На запитання, чи може цей експеримент перетворитись у мережу закладів, генеральний директор відповів, що у компанії поки що вивчають цей досвід, і якщо такі заклади будуть цікаві з фінансового погляду, то розвиватимуть проєкт і надалі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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