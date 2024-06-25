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АНАЛІТИКА

Наглядова рада «Центренерго» звільнила Чуркіна з посади гендиректора і призначила СЕО Гаркавого

 

Наглядова рада ПАТ "Центренерго" ухвалила рішення про припинення повноважень генерального директора компанії Андрія Чуркіна згідно з поданою ним заявою та обрала на цю посаду з 25 червня члена дирекції Євгена Гаркавого.

Згідно з даними в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), таке рішення наглядова рада "Центренерго" ухвалила в понеділок, припинивши перед призначенням на посаду керівника компанії повноваження Гаркавого як члена дирекції. Замість нього на цю посаду нікого не обрано.

Гаркавий став членом дирекції "Центренерго" з 29 серпня 2023 року - після призначення Чуркіна гендиректором (з 15 серпня 2023 року). До цього він обіймав посади начальника департаменту з виробництва та технічної політики "Центренерго", начальника виробничо-технічного відділу, заступника головного інженера з експлуатації та екології, в.о. головного інженера Трипільської ТЕС.

Строк, на який його обрано керівником компанії, - до припинення повноважень у встановленому порядку.

Як повідомлялося, внаслідок масованої ракетної атаки в ніч на 11 квітня війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області. 22 березня 2024 року повністю було знищено Зміївську ТЕС, що на Харківщині, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

Таким чином, ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Держава в особі ФДМУ є власником 289 205 117 простих іменних акцій ПАТ "Центренерго", що становить 78,289% його статутного капіталу.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" від 7 серпня 2023 року затверджено новий склад наглядової ради товариства, який ФДМ назвав перехідним.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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