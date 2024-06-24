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АНАЛІТИКА

ДТЕК готується до будівництва нової електростанції на Полтавщині на 650 МВт

 

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова проходить етап отримання всіх необхідних дозволів та документів для будівництва Полтавської ВЕС на 650 МВт.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Вітроенергетика має безліч стратегічних переваг - швидкість будівництва, розосередженість турбін та найбільшу генерацію з початку осені до кінця весни. Саме тому вона має стати основою для відновлення енергетичного потенціалу України в найближчі роки. Відповідно до цього, ми й продовжуємо комплексно готуватися до реалізації проєкту Полтавської ВЕС на 650 МВт потужності", - сказав заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.

Також у компанії повідомили, що нещодавно на території Глобинської громади було змонтовано другу метеощоглу для проведення вітромоніторингової кампанії.

"Разом із першою вони є найбільшими в Україні і мають висоту 160 метрів. Використання двох метеощогл пов'язано з необхідністю найточнішої оцінки ключових параметрів - напрямків вітрових потоків та сили вітру, оскільки вітропарк буде розміщуватись на дуже великій території", - зазначили в ДТЕК.

Паралельно йдуть орнітологічні дослідження. Спеціалісти вже надали компанії орнітологічний звіт за період піврічного моніторингу весняної міграції, який підтверджує правильність попередньої схеми розташування вітротурбін та відсутність їх впливу на міграцію птахів. Далі орнітологи будуть виконувати дослідження осінньої міграції птахів поруч з перспективною ВЕС.

Разом із тим компанія почала комунікацію із землекористувачами щодо відведення земельних ділянок для подальшого розміщення п'яти підстанцій 330кВ та вітротурбін.

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю в 114 МВт в 100 км від лінії фронту.

Також на конференції COP28 ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції - Тилігульської ВЕС в Миколаївській області. Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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