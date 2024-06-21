«Укргазвидобування» запустило потужну свердловину на майже пів мільйона кубометрів газу на добу

АТ "Укргазвидобування" (є частиною Групи Нафтогаз) пробурило та запустило нову потужну свердловину, яка додатково дає 439 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що свердловину було закладено як розвідувальну, щоб уточнити геологічну будову та оцінити газоносність відкладів одного з нещодавно відкритих покладів. Її глибина становить 5,76 км.

Ідея буріння цієї свердловини належить керівнику департаменту традиційних ресурсів Дніпрово-Донецької западини та Полтавському відділу геологорозвідувальних робіт.

"Ми отримали позитивні результати на цій свердловині. Це означає, що в цього родовища є перспектива подальшого розвідувального розбурювання, щоб наростити сировинну базу та обсяги видобутку газу. До речі, було завершено буріння ще двох розвідувальних свердловин на цьому родовищі. Наразі їх готують до випробування", - наголосив очільник "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Нововведену свердловину почали бурити у вересні 2023 року. Роботи виконувало одне з відділень бурових робіт БУ "Укрбургаз".

Як повідомлялося, у червні була запущена ще одна високопродуктивна свердловина з дебітом 280 тис. кубометрів газу та 120 тонн газового конденсату на добу. Загалом за п'ять місяців року "Нафтогаз" запустив 36 нових газових свердловин.