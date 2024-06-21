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АНАЛІТИКА

Укргідроенерго хоче відновити 1 ГВт генерації до зими, ще 2,5 - у планах будівництва

 

"Укргідроенерго" у короткостроковій перспективі планує відновити 1 ГВт генерації, ще 2,5 ГВт - у довгострокових планах будівництва.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що близько 45% потужностей компанії було знищено російськими військами. Загалом з початку повномасштабного вторгнення по станціях "Укргідроенерго" завдано 118 ракетних ударів.

"Наразі у короткострокових планах компанії - інтенсивне відновлення 1000 МВт потужностей для нормального проходження осінньо-зимового періоду. У довгострокових планах - будівництво 2500 МВт нових потужностей (добудова Дністровської ГАЕС та будівництво Канівської ГАЕС). Окрім того, ключовим проєктом є відбудова Каховської ГЕС", - йдеться у повідомленні.

Водночас компанія активізує співпрацю з міжнародними партнерами задля якнайшвидшого відновлення енергетичної інфраструктури. "Укргідроенерго" також накопичує водні ресурси для того, щоб у важкі для енергосистеми місяці допомогти їй.
За матеріалами: Економічна правда
 

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