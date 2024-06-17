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АНАЛІТИКА

Україна нарешті включила в мережу подаровану США газотурбінну міні-ТЕС

Україна нарешті включила в мережу подаровану США газотурбінну міні-ТЕС

 

Міністр енергетики Герман Галущенко оголосив, що Україна нарешті включила в мережу газотурбінну мобільну електростанцію, яку США подарували ще в лютому 2023 року.

"Вона працює", - сказав міністр на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в понеділок, 17 червня.

Електростанцію, вироблену у США компанією General Electric, привезли до України ще в лютому 2023 року. Через затримку з надходженням необхідних компонентів її тестовий запуск відбувся на майданчику Енергоатому лише у жовтні 2023-го.

Встановлена потужність мобільної електростанції дорівнює 28 МВт.

Галущенко сказав, що "там цілий ряд аспектів з цією газотурбінною установкою був".

"Вона встановлена, вона функціонує і генерує електроенергію. І нам, щоб побудувати розподілену генерацію, додатково потрібне таке устаткування", - додав міністр.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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