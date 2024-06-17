Фінансові новини
- |
- 17.06.24
- |
- 19:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна нарешті включила в мережу подаровану США газотурбінну міні-ТЕС
14:56 17.06.2024 |
Міністр енергетики Герман Галущенко оголосив, що Україна нарешті включила в мережу газотурбінну мобільну електростанцію, яку США подарували ще в лютому 2023 року.
"Вона працює", - сказав міністр на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в понеділок, 17 червня.
Електростанцію, вироблену у США компанією General Electric, привезли до України ще в лютому 2023 року. Через затримку з надходженням необхідних компонентів її тестовий запуск відбувся на майданчику Енергоатому лише у жовтні 2023-го.
Встановлена потужність мобільної електростанції дорівнює 28 МВт.
Галущенко сказав, що "там цілий ряд аспектів з цією газотурбінною установкою був".
"Вона встановлена, вона функціонує і генерує електроенергію. І нам, щоб побудувати розподілену генерацію, додатково потрібне таке устаткування", - додав міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке
|Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії
|Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації
|США надають Україні $1,5 млрд на енергосектор та гумдопомогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна нарешті включила в мережу подаровану США газотурбінну міні-ТЕС
|На повний перезапуск ЗАЕС після повернення Україні підуть роки – Міненерго
|Профільний комітет Ради схвалив проєкт закону про будівництво блоків №3-4 Хмельницької АЕС
|Найприбутковішими банками за 4 міс.-2024 стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім і ПУМБ
|Агрохолдинг, що належить Саудівській Аравії, розширюється в Україні
|УГВ запустило свердловину дебітом 280 тис. куб. м газу на добу
Бізнес
|BMW представила нове покоління 1 серії
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг