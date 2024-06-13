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АНАЛІТИКА

УГВ запустило свердловину дебітом 280 тис. куб. м газу на добу

 

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію свердловину дебітом 280 тис. куб. м газу й 120 тонн газового конденсату на добу. Про це йдеться у повідомленні групи «Нафтогаз».

Згідно з повідомленням, нову свердловину було закладено як розвідувальну, аби провести дослідження перспективних покладів газоконденсатного родовища, її глибина - понад 3 км.

«Наші фахівці продовжують вивчати можливості цього родовища. Воно є одним з найперспективніших в активах «Укргазвидобування». Наразі ресурси в його надрах оцінені на рівні близько 1 млрд куб. м газу», - сказав очільник УГВ Олег Толмачев.

Нагадаємо, 2023 року «Укргазвидобування» збільшило чистий прибуток у 4,5 раза, або на 10,1 млрд грн, до 13 млрд грн, порівняно з 2022 роком.
За матеріалами: EnKorr
 

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