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АНАЛІТИКА

Енергоатом почне ремонт ще одного енергоблоку АЕС, очікується дефіцит генерації

 

Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

"Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії", - зазначили в пресслужбі.

За словами в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, цього року компанія, як і торік, з випередженням графіка максимально швидко проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС.

"Останніми місяцями Енергоатом вже завершив ремонти 3-х енергоблоків потужністю 2420 МВт.

Загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого.

В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні", - заявив Петро Котін.
За матеріалами: Економічна правда
 

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