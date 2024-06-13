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Енергоатом почне ремонт ще одного енергоблоку АЕС, очікується дефіцит генерації
12:48 13.06.2024 |
Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник.
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
"Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.
Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії", - зазначили в пресслужбі.
За словами в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, цього року компанія, як і торік, з випередженням графіка максимально швидко проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС.
"Останніми місяцями Енергоатом вже завершив ремонти 3-х енергоблоків потужністю 2420 МВт.
Загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого.
В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні", - заявив Петро Котін.
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