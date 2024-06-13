Будівництво заводу з виробництва малих модульних реакторів: Енергоатом і Holtec обирають майданчик

В. о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін обговорив із віцепрезидентом Holtec International Ріазом Аваном вибір майданчика для зведення заводу малих модульних реакторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом у Фейсбуці.

"Обговорювали вибір майданчика для будівництва в Україні заводу з виробництва малих модульних реакторів і компонентів для Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива за технологією компанії Holtec. Нараду було проведено в одній з філій АТ «Енергоатом», яка, можливо, стане локацією майбутнього заводу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сторони обговорили вимоги до такого майданчика, логістична складова, залучення фахівців обох компаній до будівництва, захист майбутнього заводу.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року Енергоатом та Holtec International підписали угоду про створення в Україні потужностей для виробництва та виготовлення ядерних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів, систем зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива.