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Будівництво заводу з виробництва малих модульних реакторів: Енергоатом і Holtec обирають майданчик
09:20 13.06.2024 |
В. о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін обговорив із віцепрезидентом Holtec International Ріазом Аваном вибір майданчика для зведення заводу малих модульних реакторів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом у Фейсбуці.
"Обговорювали вибір майданчика для будівництва в Україні заводу з виробництва малих модульних реакторів і компонентів для Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива за технологією компанії Holtec. Нараду було проведено в одній з філій АТ «Енергоатом», яка, можливо, стане локацією майбутнього заводу", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, сторони обговорили вимоги до такого майданчика, логістична складова, залучення фахівців обох компаній до будівництва, захист майбутнього заводу.
Як повідомлялося, у квітні 2024 року Енергоатом та Holtec International підписали угоду про створення в Україні потужностей для виробництва та виготовлення ядерних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів, систем зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива.
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