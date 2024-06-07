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Енергоатом підписав угоду з EDF: буде вивчати французькі реактори
13:27 07.06.2024 |
Енергоатом у четвер, 6 червня, підписав угоду про співробітництво з французькою групою EDF. Вона передбачає вивчення французьких реакторів EPR і малого модульного реактора NUWARD, повідомила пресслужба української компанії.
Компанії також домовилися про обмін досвідом в експлуатації атомних електростанцій та використання неросійського ядерного палива для реакторів ВВЕР у Східній Європі.
EPR - "європейський реактор під тиском" - спроєктований за технологією покоління III, яка передбачає підвищену безпеку, а також більшу генерувальну потужність. Він був розроблений Framatome з групи EDF спільно з німецькою Siemens. Перший у світі EPR потужністю 1750 МВт було запущено на китайській АЕС "Тайшань" у грудні 2018 року.
Французькі реактори збираються будувати на новій АЕС Sizewell C у Великій Британії.
Крім того, у самій Франції планується побудувати шість атомних реакторів EPR до 2045 року і ще вісім - до 2065-го.
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