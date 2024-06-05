«Укргазвидобування» за 5 міс. запустила 36 нових свердловин

АТ "Укргазвидобування" в січні-травні 2024 року запустила 36 нових газових свердловин, повідомила пресслужба групи "Нафтогаз".

За її даними, 11 із них є високопродуктивними й дають понад 100 тис. куб. м газу на добу.

"Наш видобуток за перші п'ять місяців 2024 року зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це результат кропіткої роботи наших фахівців. Уже на початку року вони показали і кращі результати з буріння, маємо 11 високодебітних свердловин. Це важливий результат, ми прагнемо зберегти темп та вийти на збільшення видобутку за підсумками року", - зазначив голова групи Олексій Чернишов.

Як повідомлялося, 2022 року УГВ виробило 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж 2021-го. За підсумками 2023 року виробництво товарного газу компанією становило 13,224 млрд куб. м, що на 0,679 млрд куб. м більше, ніж у 2022-му.

УГВ протягом 2023 року запустила 86 нових свердловин, із них 24 - із початковим дебітом понад 100 тис. куб. м.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".