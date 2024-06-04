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Запоріжсталь у травні скоротила обсяги виробництва основної продукції на 11%
12:06 04.06.2024 |
Обсяги виробництва сталі, чавуну та прокату на меткомбінаті "Запоріжсталь" у травні в середньому скоротилися на 11,4% відносно квітневих показників.
Про це повідомила пресслужба підприємства.
"У травні 2024 року на "Запоріжсталі" вироблено 240,0 тис. тонн чавуну, 240,2 тис. тонн сталі, відвантажено 204,0 тис. тонн прокату", - йдеться в повідомленні.
У порівнянні з квітнем цього року виробництво чавуну скоротилося на 9,4% (у квітні було вироблено 265,0 тис. тонн), сталі - на 13,7% (у квітні - 278,4 тис. тонн), прокату - на 11,1% (відвантажено у квітні 229,4 тис. тонн).
Загалом за 5 місяців 2024 року на підприємстві було вироблено 1,29 млн тонн чавуну, 1,25 млн тонн сталі, відвантажено 1,05 млн тонн прокату.
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