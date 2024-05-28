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АНАЛІТИКА

Україна цього року збільшила видобуток газу на 10%

 

З початку 2024 року АТ «Укргазвидобування» збільшило видобуток газу на 10% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це заявила начальник департаменту управління комерційною діяльністю НАК «Нафтогаз України» Світлана Іванчук на презентації дослідження «Summer Outlooks: оцінка готовності до ризиків в електроенергетиці й газовому секторі», повідомляє «Укрінформ».

«За 2023 рік стався приріст видобутку на 5%. Ми плануємо розвинути видобуток і 2024 року, загалом на 4%. Однак уже за фактом п'яти місяців приріст становить 10%», - сказала Іванчук.

Щодо рівня заповнення газових сховищ у «Нафтогазі» очікують загального обсягу 8,6 млрд кубометрів на 1 червня, що відповідає мінімальним рівням заповненості на цей же час у 2014-2019 роках.

«При цьому споживання загалом по Україні зменшилося приблизно на 30%», - зауважила Іванчук.

Вона також зазначила, що «Нафтогаз» завдяки фінансуванню від ЄБРР сформував страховий запас газу обсягом 0,75 млрд кубометрів.

Як повідомлялося раніше, група «Нафтогаз» очікує, що цього року державні газовидобувні компанії видобудуть близько 15 млрд кубометрів «блакитного» палива.
За матеріалами: EnKorr
 

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