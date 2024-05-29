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Vodafone тестує 5G в Україні, - Федоров
14:24 28.05.2024 |
В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G. Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Телеграм. Тестування пройшло успішно, і всі учасники зазначили високу якість зв'язку.
Зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує забезпечити 5G-покриття на території всіх міст та основних шляхів до 2025 року.
"Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну. Дякуємо нашим партнерам - компаніям Vodafone та Nokia - за важливий крок у напрямку впровадження 5G в Україні. Сподіваємось, що дуже скоро зможемо масштабувати цю технологію по всій країні.", - зазначив Михайло Федоров.
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