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АНАЛІТИКА

В Україні запустили дві потужні глибинні свердловини газу

 

"Укргазвидобування" ввело в експлуатацію ще дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ на сході України. Сумарно вони дають 390 тис. кубометрів газу на добу: 270 тис. кубометрів та 120 тис. кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

Ці свердловини пробурені на одному родовищі, на одному пласті та майже одночасно. Вони також мають відносно однакову глибину - 6 км 200 м та 6 км 225 м.

Як зазначили в прес-службі, раніше буріння таких свердловин тривало від двох до трьох років. Ці ж були готові за 8 місяців. Роботи на родовищі тривають і незабаром буде закінчено бурінням наступну оціночно-експлуатаційну свердловину.

Видобуток газу

Загалом з початку року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію вже сім нових високодебітних свердловин з урахуванням останніх свердловин-близнючок.

Група "Нафтогаз" на 12% збільшила видобуток газу в І кварталі 2024-го порівняно з аналогічним періодом минулого року. Компанія досягла найвищого видобутку за відповідний період впродовж останніх двох років.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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