Hyundai допоможе Україні з проєктуванням і будівництвом атомних блоків

НАЕК «Енергоатом» та корейська Hyundai Engineering and Construction домовилися про співпрацю у проєктуванні, будівництві та введенні в експлуатацію нових енергоблоків атомних електростанцій в Україні.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики, відповідні домовленості підписали виконуючий обов'язки голови правління НАЕК Петро Котін і виконавчий віцепрезидент, операційний директор Hyundai Engineering and Construction Йон Чхве.

Документ, зокрема, передбачає сприяння корейських партнерів у розвитку виробничих потужностей для локалізації виробництва обладнання в Україні.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що ці домовленості важливі у процесі будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, зокрема за технологією АР1000.

«Важливо, що разом із корейською стороною ми підписуємо цей меморандум під час війни і, не чекаючи її завершення, рухаємося вперед», - наголосив міністр.

Також Галущенко подякував Республіці Корея за допомогу українському енергосектору з початку повномасштабної війни з Росією.

Посол Хьон Те Кім наголосив, що уряд Республіки Корея працює над допомогою українському енергосектору, зокрема Харкову. Наприкінці минулого року українській стороні було передано 60 дизель-генераторів, цього року планується ще 200. Також Корея збільшуватиме підтримку української енергетики через міжнародні організації.

«Південна Корея має розвинену атомну енергетику і експертизу в атомній галузі. НАЕК «Енергоатом» і Україна в цілому зацікавлені у розвитку нашої співпраці з компанією Hyundai, яка є одним зі світових лідерів на цьому ринку», - зазначив своєю чергою Котін.

Як повідомляв Укрінформ, від початку повномасштабної війни з Росією і лише до вересня 2023 року Україна отримала від Південної Кореї 10 вантажів гуманітарної допомоги, серед яких - 20 резервних електростанцій та мініекскаватори.