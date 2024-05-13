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У Києві оголосили тендер на добудову метро на Виноградар на майже 14 мільярдів
13:32 13.05.2024 |
КП "Київський метрополітен" оголосив тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
За результатами державної експертизи та на підставі експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13,95 млрд грн грн. Зазначається, що прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року.
Як додали у "Київському метрополітені", наразі на об'єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель завдовжки майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.
Також частково влаштовані огороджувальні конструкції, монолітне та залізобетонне кріплення котловану металоконструкціями, споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції, частково збудовані двоярусні тунелі та інше.
Відео на тему:
Як повідомлялося, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.
Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.
У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру у спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов'язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.
Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.
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