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АНАЛІТИКА

«Укрнафта» просить АМКУ дозволити концентрацію активів «Татнєфті»

18:13 06.05.2024 |

Новини компаній

"Укрнафта" разом із Агентством з розшуку та менеджменту активів звернулися до Антимонопольного комітету України з проханням отримати дозвіл на концентрацію, аби повноцінно розпочати управління активами групи "Татнєфть".

Про це йдеться в повідомленні "Укрнафти".

Там нагадали, що, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів, "Укрнафті" були передані в управління низка активів "Татнєфть", на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Зокрема, йдеться про більш ніж 110 об'єктів різного типу (автозаправні комплекси, нафтобази, інші господарські приміщення), що розміщені на території Полтавської і Харківської областей.

Стан більшості об'єктів є незадовільним, що не дозволяє вести там господарську діяльність з безпечного продажу нафтопродуктів.
Що робити з активами "Татнєфті"

"У зв'язку з проведенням бойових дій на територіях, де знаходяться АЗС та нафтобази "Татнєфть", а також через те, що мережа довгий час не оновлювала обладнання, фактично, частина активів - це просто земельні ділянки, де потрібно буде будувати нові заправки, та зруйновані АЗС, що потребують реконструкції, а то й нового будівництва", - зауважили в компанії.

На сьогодні з близько 70 АЗС мережі "Татнєфть" можуть працювати близько 15. Аналогічна ситуація з непрацюючими нафтобазами.

Спеціалісти зазначають про необхідність значних зусиль для відновлення цих АЗС, у зв'язку з чим "Укрнафті" доведеться розглядати кожен випадок окремо, щоб розрахувати необхідний рівень інвестицій та строки їх повернення.

Договір управління активами знаходиться на фінальній стадії погодження між АРМА та "Укрнафтою".

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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