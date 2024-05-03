НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом півроку

Національний банк України (НБУ) дає шість місяців Getin Holding на продаж його 100% частки у статутному капіталі Ідея Банку (Львів), йдеться у повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі у четвер.

У ньому зазначається, що Getin Holding 2 травня 2024 року отримало рішення Комітету з питань нагляду та регулювання банківської діяльності, оверсайт-нагляду за платіжними системами НБУ від 29 квітня цього року з вимогою відчуження Getin Holding 323 072 875 акцій Ідея Банку.

Крім того аналогічна вимога висунута щодо основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького (Leszek Czarnecki), від якого Нацбанк зажадав протягом півроку продати Getin Holding 145 318 179 акцій, або 44,98% Ідея Банку, запропонувавши в якості альтернативи продати частку Чарнецького Holding або LC Corp BV, що належить йому, яка володіє 34,17% у Getin Holding.

Зазначається, що НБУ встановив термін на виконання цих вимог у шість місяців з дня набрання чинності постановою - 29 квітня.

"Правління емітента повідомляє, що аналізує правові наслідки рішення та оптимальні дії для захисту інвестицій в IBU відповідно до чинного законодавства", - зазначає Getin Holding.

Як повідомлялося, Нацбанк 27 березня 2023 визнав небездоганною ділову репутацію як самого польського холдингу, так і його основного власника Чарнецького. У зв'язку із чим, зокрема, український регулятор тимчасово позбавив Getin Holding права голосу по 100% акцій Ідея Банку та встановив для холдингу та Чарнецького річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. Крім того, НБУ погодив довірчим керуючим Ідея Банку президента Польсько-української господарської палати Яцека Пєхоту.

У Польщі в результаті рішень Фонду банківських гарантій польський Idea Bank став частиною банку Pekao, тоді як Getin Noble Bank також введений у процедуру санації, змінив назву на VeloBank і наприкінці березня цього року продали американському фонду Cerberus Capital Management LP.

Ідея Банк (раніше - Плюс Банк) заснований у 1989 році. За даними НБУ, станом на початок березня 2024 року банк за розміром активів займав 26-е місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діють у країні. Його чистий прибуток за 2023 рік склав 509,9 млн грн.

Раніше, у червні 2020 року, було розірвано угоду з продажу Ідею Банку екс-главі правління Альфа-Банку (Київ) Івану Світеку та українській інвесткомпанії Dragon Capital: сторони не змогли погодити її комерційні умови у встановлений договором термін. Пізніше Dragon Capital зі Світком встигли до війни купити Юнекс Банк у "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського.

Наприкінці лютого 2022 Getin Holding повідомив, що йому вдруге не вдалося продати Ідея Банк. Укладена 10 листопада 2021 року угода про умови продажу його 100% акцій Першому українському міжнародному банку (ПУМБ, Київ) Ріната Ахметова була розірвана через невиконання всіх умов переходу права власності до 25 лютого. Після розірвання угоди з ПУМБом Getin Holding відмовився від планів продажу свого українського дочірнього банку в умовах військової агресії РФ проти України.