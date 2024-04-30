Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ оштрафував сімейний банк Суркісів

 

Національний банк України виявив факти порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг з боку АТ "Акцент-Банк" ("А-Банк").

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зазначений банк не надавав інформацію споживачам до укладення договорів про споживчий кредит у вигляді паспорта споживчого кредиту в письмовій формі відповідно до вимог закону "Про споживче кредитування" та не дотримувався встановлених законами "Про споживче кредитування" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" вимог до договору про споживчий кредит.

У зв'язку з цим Національний банк оштрафував "А-Банк" на 258,4 тис. грн.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив 29 квітня 2024 року.

Станом на початок 2022 року найбільшими акціонерами "Акцент-Банку" були Ігор Суркіс (33,229%), Григорій Сурсіс (32,99%), Світлана Суркіс (16,8897%) та Марина Суркіс (16,8897%).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6688
  0,0673
 0,17
EUR
 1
 42,4972
  0,0563
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4063  0,03 0,07 39,9633  0,02 0,05
EUR 42,2488  0,03 0,08 43,0083  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6900  0,10 0,25 39,7100  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес