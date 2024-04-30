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НБУ оштрафував сімейний банк Суркісів
23:22 29.04.2024 |
Національний банк України виявив факти порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг з боку АТ "Акцент-Банк" ("А-Банк").
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Зазначений банк не надавав інформацію споживачам до укладення договорів про споживчий кредит у вигляді паспорта споживчого кредиту в письмовій формі відповідно до вимог закону "Про споживче кредитування" та не дотримувався встановлених законами "Про споживче кредитування" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" вимог до договору про споживчий кредит.
У зв'язку з цим Національний банк оштрафував "А-Банк" на 258,4 тис. грн.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив 29 квітня 2024 року.
Станом на початок 2022 року найбільшими акціонерами "Акцент-Банку" були Ігор Суркіс (33,229%), Григорій Сурсіс (32,99%), Світлана Суркіс (16,8897%) та Марина Суркіс (16,8897%).
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