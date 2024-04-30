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«Нафтогаз» наростив видобуток газу на 12% до максимуму за два роки
15:47 29.04.2024 |
АТ "Укргазвидобування" (є частиною Групи Нафтогаз) у першому кварталі цього року збільшило видобуток на 12% та досягло найвищого показника за відповідний період впродовж останніх двох років.
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".
За словами очільника компанії Олексія Чернишова, це стало результатом запуску нових продуктивних свердловин, а також ефективної роботи зі старим фондом.
"Наша ціль - зберегти цю тенденцію та вийти на зростання видобутку також за результатами року", - наголосив він.
Зазначається, що традиційно найвищі показники видобутку на сході країни, однак на заході та у центральних областях також перевиконали наявний план.
"Кожне газопромислове управління Укргазвидобування, попри обстріли, а подекуди й відсутність електропостачання, виконує планові показники з видобутку газу на цей рік", - додав керівник "Укргазвидобування" Олег Толмачев.
Як повідомлялося, у березні "Нафтогаз" запустив найпотужнішу свердловину за останні 2,5 роки.
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