«Нафтогаз» наростив видобуток газу на 12% до максимуму за два роки

АТ "Укргазвидобування" (є частиною Групи Нафтогаз) у першому кварталі цього року збільшило видобуток на 12% та досягло найвищого показника за відповідний період впродовж останніх двох років.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

За словами очільника компанії Олексія Чернишова, це стало результатом запуску нових продуктивних свердловин, а також ефективної роботи зі старим фондом.

"Наша ціль - зберегти цю тенденцію та вийти на зростання видобутку також за результатами року", - наголосив він.

Зазначається, що традиційно найвищі показники видобутку на сході країни, однак на заході та у центральних областях також перевиконали наявний план.

"Кожне газопромислове управління Укргазвидобування, попри обстріли, а подекуди й відсутність електропостачання, виконує планові показники з видобутку газу на цей рік", - додав керівник "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Як повідомлялося, у березні "Нафтогаз" запустив найпотужнішу свердловину за останні 2,5 роки.