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АНАЛІТИКА

ДТЕК Ахметова треба $350 млн на ремонт ТЕС. Одну з них відновлювати поки що не будуть

 

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова поки що не буде відновлювати Курахівську теплову електростанцію. На інші потрібно $350 млн, розказав у понеділок виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі Економічної правди.

"У нас шість електростанцій [на вільній території]. Одну з них ми поки не будемо відбудовувати, адже вона знаходиться близько до фронту, і там постійні обстріли. Окрім того, єдиний шлях для постачання туди вугілля зруйновано", - сказав Сахарук.

Завдані збитки приблизно оцінюються у $250 млн, ще $100 млн необхідно на проведення робіт, розповів директор ДТЕК.

Для порівняння, компанія витратила $110 млн на відновлення після зимових обстрілів 2022 року.

Торік ця сума покривалася власним коштом, зараз ДТЕК розглядає різні способи залучення коштів.

Наприклад, отримання деталей і запчастин з європейських енергетичних об'єктів. Перемовини ведуться з урядами Німеччини, Румунії, Болгарії, Греції та Литви. За словами Сахарука, такий спосіб - найшвидше рішення для України, але він не покриє всіх потреб.

Окрім того, компанія може використовувати кошти Фонду енергетичної підтримки України та міжнародних донорів: USAID, JICA тощо.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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