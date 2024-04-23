Фінансові новини
- |
- 23.04.24
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ДТЕК Ахметова треба $350 млн на ремонт ТЕС. Одну з них відновлювати поки що не будуть
12:15 23.04.2024 |
Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова поки що не буде відновлювати Курахівську теплову електростанцію. На інші потрібно $350 млн, розказав у понеділок виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі Економічної правди.
"У нас шість електростанцій [на вільній території]. Одну з них ми поки не будемо відбудовувати, адже вона знаходиться близько до фронту, і там постійні обстріли. Окрім того, єдиний шлях для постачання туди вугілля зруйновано", - сказав Сахарук.
Завдані збитки приблизно оцінюються у $250 млн, ще $100 млн необхідно на проведення робіт, розповів директор ДТЕК.
Для порівняння, компанія витратила $110 млн на відновлення після зимових обстрілів 2022 року.
Торік ця сума покривалася власним коштом, зараз ДТЕК розглядає різні способи залучення коштів.
Наприклад, отримання деталей і запчастин з європейських енергетичних об'єктів. Перемовини ведуться з урядами Німеччини, Румунії, Болгарії, Греції та Литви. За словами Сахарука, такий спосіб - найшвидше рішення для України, але він не покриє всіх потреб.
Окрім того, компанія може використовувати кошти Фонду енергетичної підтримки України та міжнародних донорів: USAID, JICA тощо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністру аграрної політики Сольському повідомили про підозру
|Прем'єр Британії готується оголосити про найбільший пакет військової допомоги Україні
|Байден розповів Зеленському про майбутній пакет допомоги. Зеленський: У першій партії будуть ATACAMS
|Червінському продовжили строк тримання під вартою, без захисників. Зараз він у СІЗО, - адвокат Лисенко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ДТЕК Ахметова треба $350 млн на ремонт ТЕС. Одну з них відновлювати поки що не будуть
|«Укрнафта» збільшила запаси на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу
|NovaPay за пів року встановив 2800 власних POS-терміналів у відділеннях «Нової пошти»
|Найбільший у світі виробник підшипників отримав пільги на українській митниці
|«Нафтогаз» збільшив видобуток на старих свердловинах на 120 тис. куб. м
|Колишній Турбоатом переїжджає з Харкова на захід України
Бізнес
|Tesla відкликає всі свої Cybertruck через несправність однієї деталі
|Європейська комісія може затвердити доступ до NFC для iPhone
|Мексика під тиском США припиняє стимулювання китайських виробників електромобілів
|У США ухвалили новий законопроєкт, який передбачає заборону TikTok. Цього разу – в межах пакету іноземної допомоги
|Apple на вимогу Пекіна видалила з китайського App Store месенджери Telegram і WhatsApp
|Боти згенерували в 2023 році половину всього інтернет-трафіку
|Нова стратегія: Samsung встановлює 6-денний робочий тиждень для свого керівництва