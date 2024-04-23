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«Укрнафта» збільшила запаси на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу
11:45 23.04.2024 |
ПАТ "Укрнафта" збільшило запаси та ресурси більше ніж на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу завдяки розширенню меж наявних спеціальних дозволів на заході України, повідомив директор компанії Сергій Корецький у фейсбуці.
"Причина розширення меж спецдозволів - приведення їхніх розмірів до контурів продуктивних покладів родовищ. Уже отримано відповідні накази Державної служби геології та надр України", - написав він.
Зокрема, площа першої ділянки після розширення меж збільшилася на понад 50% і тепер становить 0,93 кв. км. Загальний обсяг запасів збільшився на 221 тис. тонн нафти та 19 млн куб. м газу.
Площа другої ділянки збільшилася на третину - до 8,7 кв. км. Загальний обсяг запасів збільшився на 836 тис. тонн нафти та 402 млн куб. м газу.
Третій спецдозвіл збільшено на 36%, площа ділянки тепер становить 7,12 кв. км. Загальний обсяг запасів збільшився на понад 1,9 млн тонн нафти та 205 млн куб. м розчиненого в нафті газу.
Корецький також уточнив, що до 2023 року "Укрнафта" лише двічі розширювала межі спецдозволів, а вже торік завдяки збільшенню меж двох родовищ збільшила загальні запаси на 330 тис. тонн нафти й конденсату та 618 млн куб. м газу.
Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.
Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти та природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.
"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".
Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.
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