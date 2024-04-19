Колишній Турбоатом переїжджає з Харкова на захід України

Харківське АТ "Українські енергетичні машини" (підприємства Турбоатом та Електроважмаш) створить філії у Львівській, Закарпатській і Чернівецькій областях. Таке рішення наглядова рада компанії ухвалила 18 квітня.

Функції філій та їхнє місцезнаходження буде вказано у відповідних положеннях, які затвердить наглядова рада.

Раніше компанія планувала створити відокремлений підрозділ - філію у Львові чи Ужгороді, але збори акціонерів у 2022 і 2023 роках рішення не ухвалили.

Компанія "Українські енергетичні машини" була створена наприкінці 2021 року шляхом об'єднання двох харківських промислових гігантів - Електроважмашу та Турбоатому.

Останній - це єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій. Найбільшим міноритарним акціонером підприємства (15,34%) був венчурний інвестфонд "Сьомий" під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Ще 5,60% акцій раніше належали структурам, афілійованим з російським холдингом "Силові машини" (фактичний власник - Олексій Мордашов).

Нині 76% акцій АТ "Українські енергетичні машини" знаходяться в управлінні Кабінету міністрів.

За підсумками 2023 року виторг АТ "Укренергомашини" скоротився у 2,7 раза - до 376,3 млн грн, порівнюючи з понад 1 млрд грн у 2022-му. Гендиректор АТ "Укренергомашини" - Віктор Суботін, засновник збанкрутілого Мегабанку.