Фінансові новини
- |
- 19.04.24
- |
- 23:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Колишній Турбоатом переїжджає з Харкова на захід України
23:04 19.04.2024 |
Харківське АТ "Українські енергетичні машини" (підприємства Турбоатом та Електроважмаш) створить філії у Львівській, Закарпатській і Чернівецькій областях. Таке рішення наглядова рада компанії ухвалила 18 квітня.
Функції філій та їхнє місцезнаходження буде вказано у відповідних положеннях, які затвердить наглядова рада.
Раніше компанія планувала створити відокремлений підрозділ - філію у Львові чи Ужгороді, але збори акціонерів у 2022 і 2023 роках рішення не ухвалили.
Компанія "Українські енергетичні машини" була створена наприкінці 2021 року шляхом об'єднання двох харківських промислових гігантів - Електроважмашу та Турбоатому.
Останній - це єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій. Найбільшим міноритарним акціонером підприємства (15,34%) був венчурний інвестфонд "Сьомий" під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Ще 5,60% акцій раніше належали структурам, афілійованим з російським холдингом "Силові машини" (фактичний власник - Олексій Мордашов).
Нині 76% акцій АТ "Українські енергетичні машини" знаходяться в управлінні Кабінету міністрів.
За підсумками 2023 року виторг АТ "Укренергомашини" скоротився у 2,7 раза - до 376,3 млн грн, порівнюючи з понад 1 млрд грн у 2022-му. Гендиректор АТ "Укренергомашини" - Віктор Суботін, засновник збанкрутілого Мегабанку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Палата представників США зробила крок до схвалення нової допомоги Україні
|Україна отримає від ЄІБ EUR560 млн для проєктів в енергетиці та відновленні житла
|Німецький виробник БПЛА Quantum-Systems відкриє ще один завод в Україні
|Комітет Палати представників схвалив законопроєкти про допомогу іноземним державам, зокрема й Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Колишній Турбоатом переїжджає з Харкова на захід України
|Укренерго отримало від німецьких партнерів обладнання для відновлення на €800 тисяч
|Україна конфіскує у Богуслаєва Вінницький авіазавод і Мотор-Банк, є рішення ВАКС
|«Кернел» повідомив про значне погіршення діяльності через ракетні атаки РФ
|Київське метро готується до блекаутів – замовили обладнання для автономного електроживлення за 275 мільйонів
|ТАСкомбанк закриває проєкт Sportbank із 6 травня
Бізнес
|Витрати на генеративний ШІ в АТР досягнуть $26 млрд до 2027 р. - IDC
|Новий кросовер Alfa Romeo Milano змінив назву на Junior
|Гендиректор Apple каже, що компанія розгляне можливість будівництва заводу в Індонезії
|AMD випустила настільні процесори Ryzen PRO 8000G та мобільні чипи Ryzen PRO 8040
|Економіка Британії буде одним з найбільших переможців революції ШІ – прогноз МВФ
|Ілон Маск тепер хоче брати гроші з нових користувачів X
|DaVinci Resolve отримала оновлення з набором ШІ-функцій