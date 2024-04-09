НБУ оштрафував РВС Банк на 21,4 млн грн і Укргазбанк на 0,5 млн грн

Національний банк України (НБУ) застосував захід впливу до РВС Банку (Київ) у вигляді штрафу в розмірі 21,4 млн грн за несвоєчасне подання інформації про протидію у сфері відмивання незаконних доходів (ПВК/ФТ) і про вчинення порогових фінансових операцій, повідомляється на сайті регулятора.

"Порушення полягає в неналежному виконанні обов'язку вчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію, що стосується виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідна Національному банку для здійснення ним нагляду (...)", - ідеться в релізі НБУ.

За інформацією регулятора, РВС також порушив вимоги щодо належної перевірки нових та активних клієнтів і неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.

Крім того, фінустанова отримала 400 тис. грн штрафу за несвоєчасне повідомлення уповноваженого органу про фіксацію порогових фінансових операцій готівкою понад 400 тис. грн (або 55 тис. грн для суб'єктів господарювання, що займаються організацією лотерей та азартних ігор).

Нарешті, РВС отримав ще й письмове застереження за порушення фінмоніторингу щодо незабезпечення внесення до анкет отриманої від клієнтів інформації, достовірність якої підтверджується наявними в банку документами.

Причиною штрафу Укргазбанку в 0,5 млн грн стало неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу з політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP).

За даними НБУ, станом на 1 лютого 2024 року за розміром загальних активів Укргазбанк посідав 5-те місце (189,99 млрд грн) серед 63 банків у країні, тоді як РВС Банк - 41-ше місце (3,30 млрд грн).

Укргазбанк був близький до десятки лідерів за чистим прибутком за 2023 рік, він становив 1,94 млрд грн, тоді як у РВС Банку - 0,02 млрд грн.