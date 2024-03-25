Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна планує продати два державні банки: Меморандум із МВФ

 

Два державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк, готуватимуть до приватизації. До кінця травня буде обрано консультанта, який запропонує комплексний план дій із продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Ми підготуємо два системоутворюючі державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк до продажу шляхом вибору та призначення міжнародно визнаного фінансового консультанта з використанням прозорої процедури до кінця травня 2024 року та за участю Міжнародної фінансової корпорації (IFC) як спостерігача", - йдеться в документі.

Основним критерієм для відбору буде міжнародний досвід продажу фінансових установ. Після цього консультант запропонує комплексний план дій із продажу банків.

Також буде розглянуто питання про те, чи слід оновити загальну стратегію державних банків в умовах воєнного стану та стратегії для окремих державних банків.

"У рамках підготовки до приватизації банків з контрольним пакетом державної власності ми розглянемо та оновимо проект закону 2012 року про приватизацію державних банків... і представимо його до парламенту до кінця березня 2024 року", - йдеться у Меморандумі.

Влада України також зобов'язалася, що всі системні банки з контрольним пакетом державної власності підпадатимуть під контроль Міністерства фінансів, а будь-які несистемні банки, які перебувають у державній власності, не будуть рекапіталізуватися з використанням бюджетних ресурсів і будуть передані до Фонду гарантування вкладів для вжиття заходів у разі порушення пруденційних вимог (змінений постійний структурний маяк)

Державні банки

Нагадаємо, у серпні 2023 року НБУ ухвалив рішення про передачу Сенс Банку (раніше Альфа-Банк) у власність держави, оскільки його власниками були російські підсанкційні олігархи. Йдеться про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова.

Укргазбанк був націоналізований у 2009 році.

Усього у власності держави в особі Мінфіну зараз п'ять банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк, на які припадає більше половини активів системи.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9075
  0,0159
 0,04
EUR
 1
 42,1252
  0,3441
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7928  0,15 0,40 39,3600  0,20 0,51
EUR 42,0680  0,04 0,10 42,8632  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1500  0,40 1,03 39,1900  0,38 0,98
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес