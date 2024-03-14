У ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» буде обрано наглядову раду.





У Дунайському пароплавстві сформують наглядову раду.

Про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко, передає Укрінформ.

«В УДП вперше з'явиться наглядова рада. Отримали наказ міністерства щодо її формування», - йдеться в повідомленні.

Двох членів наглядової ради компанії, як представників держави, призначить Міністерство відновлення. Ще трьох буде відібрано за результатами відкритого конкурсу із залученням професійного консультанта.

Москаленко підкреслює, що у членів наглядової ради мають бути різні компетенції (експертиза в транспортній галузі, правовій сфері тощо). Важливо, щоб вони не лише здійснювали незалежний контроль та моніторинг, але й на основі власного досвіду та контактів сприяли розвитку компанії та залученню інвестицій.

«Задача корпоратизації - збільшити ефективність та незалежність управління, посилити можливості для залучення інвестицій. Для міжнародних інвесторів важливо розуміти, що ситуацію на українському підприємстві контролює не міністерський чиновник, а команда незалежних фахівців з бездоганною репутацією та достатнім досвідом», - додав гендиректор УДП.

