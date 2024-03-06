Ощадбанк і Укрексімбанк наприкінці 2023 р. надали кредити підприємствам ОПК під держгарантії на 12 млрд грн





Державні Ощадбанк і Укрексімбанк у четвертому кварталі 2023 року видали за кредитом під державні гарантії на суму, відповідно, 6,09 млрд грн і 5,98 млрд грн, одержувачем яких зазначено державні підприємства оборонно-промислового комплексу України, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з інформацією, уряд також надав у третьому кварталі 2023 року держгарантії вісьмом банкам-кредиторам на суму 7,65 млрд грн у межах програми портфельних гарантій для кредитування мікро-, малих і/або середніх українських підприємств (ММСП).

Гарантії, зокрема, надано державним ПриватБанку (3 млрд грн), Укргазбанку (1,84 млрд грн) та Укрексімбанку (1 млрд грн), а також ПУМБу (1 млрд грн), ПроКредит Банку (0,45 млрд грн), банку "Кредит Дніпро" (0,2 млрд грн), Піреус Банку МКБ (0,13 млрд грн) і МТБ Банку (0,03 млрд грн).

Роком раніше в межах цієї програми держгарантії було надано 25 банкам на загальну суму 25,16 млрд грн, тож у 2023 році її обсяг скоротився більш ніж утричі.

Загалом за минулий рік обсяг виданих держгарантій зменшився до 40,58 млрд грн порівняно з 47,08 млрд грн 2022 року.

Крім зазначених вище, у четвертому кварталі було надано також держгарантії за кредитом ЄБРР "Укрзалізниці" на EUR200 млн і KfW "Укренерго" на EUR24 млн, а також на самому початку року - за кредитом ЄБРР "Укренерго" на EUR300 млн.