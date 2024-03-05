Збитки на ₴176 мільйонів: справу Центренерго передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу про понад 176 млн гривень збитків, завданих одному з найбільших підприємств електроенергетичної галузі країни - акціонерному товариству «Центренерго».

Про це САП повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як нагадали в прокуратурі, фігурантами у справі проходять колишній член дирекції Центренерго та його пособники - ексначальник департаменту цього ж товариства та керівник приватної компанії.

Стаття на тему:

04.06.2020 Фирмы с орбиты Коломойского за полгода заработали 4 миллиарда на «Центрэнерго»

Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривень на продаже угля и газа государственной компании «Центрэнерго», продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.



Встановлено, що у 2020 році між Центренерго й товариством з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Енерджі» були укладені угоди на закупівлю електричної енергії.

У зв'язку із тим, що приватна компанія здійснила лиш частковий відбір електроенергії, вона зобов'язана була сплатити штраф. Натомість Центренерго уклало із Юнайтед Енерджі додаткові угоди, які виключили з основних документів положення про дозволені межі відхилення від обсягів відбору енергії.

Внесені зміни дозволяли приватній компанії відбирати будь-який обсяг електрики, незважаючи на те, що умовою проведених аукціонів був гарантований відбір договірного.

Як з'ясували правоохоронці, додаткові угоди були підписані заднім числом з метою уникнення сплати штрафу приватною компанією за невідбір законтрактованої електроенергії. Унаслідок таких дій Центренерго недоотримало понад 176,8 млн грн доходу - саме стільки приватна компанія мала сплатити за невиконання взятого на себе зобов'язання.

Дії колишнього члена дирекції кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України:

* ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 364 - зловживання службовим становищем, учинене за попередньою змовою групою осіб, таке, що спричинило тяжкі наслідки;

* ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 службове підроблення, учинене за попередньою змовою групою осіб.

Іншим фігурантам інкриміноване пособництво зловживанню службовим становищем та службовому підробленню (ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв Укрінформ, у травні минулого року колишні член дирекції й очільник одного з департаментів Центренерго отримали підозри в заподіянні підприємству збитків на понад 176 млн гривень.

У жовтні Національне антикорупційне бюро оголосило про завершення слідства у справі проти експосадовців.

Відео на тему:



