Фінансові новини
- |
- 26.02.24
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд держмайна забрав частку Дерипаски у Запорізькому алюмінієвому комбінаті
13:55 26.02.2024 |
В управління Фонду державного майна перейшла частина акцій Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.
Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Facebook.
"Вищий антикорупційний суд передав нам 29,54% від акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", - зазначив він.
Раніше Фонд мав понад 68% акцій цього підприємства. Сьогодні ця частка зросла до 97,5%.
"Російське майно має працювати на державу. Тому Фонд активно працює з санкційними активами", - додав Коваль.
Запорізький алюмінієвий комбінат - єдиний виробник алюмінію в Україні.
Як повідомлялося, у лютому СБУ повідомила про підозру російському олігарху та співвласнику компанії "РусАл" Олегу Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до Росії сировину для виробництва "Іскандерів".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
|Україна підписала безпекову угоду з Канадою
|Зеленський: На війні загинули 31 тисяча військових
|Навіщо уряд поїхав на кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Фонд держмайна забрав частку Дерипаски у Запорізькому алюмінієвому комбінаті
|«Нафтогаз»" розподілятиме газ у ще трьох областях
|В Україні з'явилося ще одне стратегічне підприємство
|Укроборонпром почне виробляти автомати CZ BREN 2 за чеською ліцензією
|Енергоатом випустив акцій на 306 млрд грн
|Нацбанк оштрафував банк «Фамільний» та оператора платіжних послуг
Бізнес
|Intel оголошує нову дорожню карту: техпроцес 14A, процесори Clearwater Forest та багато іншого
|Google вироблятиме смартфони Pixel в Індії з квітня, — Nikkei
|Міністр оборони Франції розповів про погрози РФ збивати французькі патрульні літаки
|Перший пацієнт Neuralink може керувати комп’ютерною мишею за допомогою мислення
|Apple оновить свій месенджер, щоб запобігти квантовим зламам
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити