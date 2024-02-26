Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна забрав частку Дерипаски у Запорізькому алюмінієвому комбінаті

 

В управління Фонду державного майна перейшла частина акцій Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Facebook.

"Вищий антикорупційний суд передав нам 29,54% від акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", - зазначив він.

Раніше Фонд мав понад 68% акцій цього підприємства. Сьогодні ця частка зросла до 97,5%.

"Російське майно має працювати на державу. Тому Фонд активно працює з санкційними активами", - додав Коваль.

Запорізький алюмінієвий комбінат - єдиний виробник алюмінію в Україні.

Як повідомлялося, у лютому СБУ повідомила про підозру російському олігарху та співвласнику компанії "РусАл" Олегу Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до Росії сировину для виробництва "Іскандерів".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3361
  0,0166
 0,04
EUR
 1
 41,5985
  0,0357
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1179  0,07 0,18 38,6461  0,09 0,23
EUR 41,2750  0,05 0,13 42,0411  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,24 0,62 38,2550  0,25 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес