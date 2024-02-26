Фонд держмайна забрав частку Дерипаски у Запорізькому алюмінієвому комбінаті

В управління Фонду державного майна перейшла частина акцій Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Facebook.

"Вищий антикорупційний суд передав нам 29,54% від акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", - зазначив він.

Раніше Фонд мав понад 68% акцій цього підприємства. Сьогодні ця частка зросла до 97,5%.

"Російське майно має працювати на державу. Тому Фонд активно працює з санкційними активами", - додав Коваль.

Запорізький алюмінієвий комбінат - єдиний виробник алюмінію в Україні.

Як повідомлялося, у лютому СБУ повідомила про підозру російському олігарху та співвласнику компанії "РусАл" Олегу Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до Росії сировину для виробництва "Іскандерів".