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АНАЛІТИКА

НБУ затвердив Ступака головою правління Сенс Банку

 

Національний банк України затвердив головою правління націоналізованого Сенс Банку (Київ) Олексія Ступака, відібраного раніше наглядовою радою фінустанови на цю посаду за підсумками конкурсу, повідомила пресслужба банку в понеділок.

"15 лютого 2024 року Національний банк України погодив Олексія Ступака на посаді голови правління Sense Bank", - йдеться в релізі.

Як повідомлялося, Ступак розпочав свою кар'єру 2002 року в Правекс Банку, де відповідав за роботу з корпоративними та VIP клієнтами. Потім з 2008 року він обіймав керівні посади в Креді Агріколь Банку.

У червні 2019 року він приєднався до команди Сенс Банку, обіймаючи посаду директора із корпоративного бізнесу, після чого став куратором корпоративно-інвестиційного, малого та середнього бізнесу, чим і займається до теперішнього часу.

Колишній голова правління Сенс Банку Дмитро Кузьмін, призначений на цю посаду під час націоналізації банку наприкінці липня 2023 року, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин через кілька тижнів після призначення. Тимчасово виконувачкою обов'язків голови правління було призначено заступницю Кузьміна Олену Зубченко, яка до націоналізації банку працювала в Мінфіні.

За даними НБУ, на 1 січня 2024 року Сенс Банк за розміром активів (131,2 млрд грн) посідав 8-ме місце серед 63 банків України. Його націоналізували наприкінці липня 2023 року за спеціально ухваленим законом як системно важливий банк із мажоритарними акціонерами з російської "Альфа-Груп", які потрапили під санкції. Тоді ж держава призначила повністю нові правління і наглядову раду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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